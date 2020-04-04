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Korona nedeniyle Pamukkale travertenlerine giriş yasak

Travertenlere girişin kapatılması biyolojik anlamda katkı sağlarken, traverten oluşumun devam ettiği görüldü.

İHA |
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Korona nedeniyle Pamukkale travertenlerine giriş yasak

Unesco dünya miras listesinde yer alan Denizli’deki Pamukkale travertenleri koronavirüsle mücadele kapsamında ziyaretçi kabul etmiyor.

İNSANLARIN OLMAMASI FAYDA SAĞLIYOR

Her yıl binlerce turisti misafir eden Pamukkale travertenlerine girişin tekrardan yapılacağının zamanı belli olmazken, insanların olmaması biyolojik anlamda katkı sağlıyor.

Güncel traverten oluşumun halen devam ettiğini belirten Pamukkale Üniversitesi Jeoloji Bölümü Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Barış Semiz, “Şu anda bölgede güncel bir traverten oluşumu halen devam ediyor. İnsanların bir kısmı da olsa, turizm için ziyarete açık bir bölge var. O bölge üzerinde insanların girmemiş olması,  o bölgeye biyolojik anlamda katkı sağlıyor." dedi.

Koronavirüs Pamukkale Travertenlerine yaradı

"DÜZENLİ OLARAK SU AKIŞI SAĞLANIYOR"

Travertenlerde çökelme durumu olduğunu belirten görevli, "Düzenli olarak o bölgeye suyun akışının sağlanması çökeltimi devam ettirecektir. Biliyoruz ki Pamukkale suyunun çökelme kabiliyeti çok yüksek. Şu anda kararan dediğimiz veya insanların etki yaptığı alanda birçok beyazlama ve yeni çökelme sağlayacağını düşünüyorum. Klopatra havuzuna da giriyor ziyaretçiler. Bu ilk olarak oradan geliyor." dedi.

Korona nedeniyle Pamukkale travertenlerine giriş yasak

"SU KAYNAKLARINDA ARTIŞ OLABİLİR"

Pamukkale ve Karahayit’te bulunan otellere giden kaynak sularının düzenleme yapılamamasının da travertenlere etkileyeceğini söyleyen Doç. Dr. Semiz, “Buradaki asıl problem bölge sularının kullanımı açısından bölgede turist sayısının azalmasından dolayı aynı şekilde su kaynaklarında artış olabileceğini düşünüyorum. Bölgedeki Karahayit ve Pamukkale’deki otellerde turist sayısının az olmasından kaynaklı çekimin az olacağı için Pamukkale suyunda dolaylı olarak bir etki yapacaktır." dedi.

Korona nedeniyle Pamukkale travertenlerine giriş yasak

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