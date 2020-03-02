Koronavirüs yüzünden Merkel'in eli havada kaldı

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Kalın'dan Avrupa'ya göçmen tepkisi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Avrupa'nın göçmenler karşısındaki tutumuna tepki gösterdi. Kalın, "Kapıları kapalı tutsak da açsak da kriz ortada. Yapabileceğimizin bir sınırı var" dedi.