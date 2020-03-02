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Koronavirüs yüzünden Merkel'in eli havada kaldı

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer, koronavirüs nedeniyle Merkel'in elini sıkmadı.

AA | 02.03.2020 - 13:49..
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Koronavirüs yüzünden Merkel'in eli havada kaldı

Dünya çapında 3 bini aşkın can aldığı koronavirüs, Almanya’yı da tehdit etmeye devam ediyor.

Başkent Berlin’de ilk kez koronavirüs vakası görülürken, 16 eyaletten 10’una sıçradığı öğrenildi.

Şimdiye kadar Almanya’da görülen vaka sayısının ise 130’a çıktığı belirtildi.

Koronavirüs yüzünden Merkel'in eli havada kaldı

MERKEL'İN BİLE ELİNİ SIKMADILAR

Koronavirüsün giderek yayılma korkusu, Almanya'daki siyasetçileri de etkiledi.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, koronavirüs salgını nedeniyle Başbakan Angela Merkel'in uzattığı eli sıkmadı.

Almanya İçişleri Bakanı Seehofer, Merkel'in elini sıkmadı İZLE

Koronavirüs yüzünden Merkel'in eli havada kaldı

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