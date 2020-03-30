taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.4951
Euro
7.196
Altın
1620.25
Borsa
87597.49
Gram Altın
338.776
Bitcoin
40957.67
fuzulev

Koronavirüse karşı ilaç çalışmaları devam ediyor

7 ülkede ilaç testleri uygulamaya konulurken, Norveç'te de koronavirüse yakalanan hastalara deneysel tedavi uygulanıyor.

Haber Merkezi | 30.03.2020 - 11:04..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş
Koronavirüse karşı ilaç çalışmaları devam ediyor

Dünya genelinde ülkeler, koronavirüse karşı aşı ve ilaç bulmak için yoğun bir çaba sarfediyor.

Uzmanlar, salgına yönelik muhtemel bir tedavi yönteminin bulunmasının 12-18 ay sürebileceğini belirtse de bu zaman aralığının aşağı çekilmesi hedefleniyor.

7 ÜLKEDE BAŞLADI

Bu kapsamda Fransa merkezli ilaç ve aşı üreticisi Sanofi ve ABD'li biyoteknoloji şirketi Regeneron, Kevzara isimli ilacın denemelerine İtalya, İspanya, Almanya, Fransa, Kanada ve Rusya'da başladı. Denemeler, ABD'de geçtiğimiz hafta başlamıştı.

300 AĞIR KORONA HASTASI

Söz konusu ilaç, yaklaşık 300 hasta üzerinde uygulanacak. Deneme sürecine katılacak kişiler, özellikle koronavirüsten dolayı çok ağır ve durumu kritik hastalardan seçildi.

Koronavirüse karşı ilaç çalışmaları devam ediyor

OSLO'DA DENEYSEL TEDAVİ

Norveç'te koronavirüse yakalanan hastalara, ilk deneysel tedavi uygulanmaya başladı.

Oslo Üniversitesi Hastanesi'nde yürütülen testlerde, üç ilaç tedavisi uygulanacak. Bunlar arasında sıtma (malaria) ve ebola ilaçları da var. Test edilecek ilk ilaç başlangıçta sıtmayı tedavi etmek için üretilen Plaquenil, daha sonra Ebola ilacı olacak.

Koronavirüse karşı ilaç çalışmaları devam ediyor

"İLACIN ETKİSİNİ GÖRECEĞİZ"

Norveç Araştırma Konseyi'nin İcra Kurulu Başkanı John-Arne Rottingen, "Sıtma ilacı iltihabı azaltıyor ve olası bir etki mekanizması olabilecek parazite karşı çalışıyor. Ancak, bu virüse ve diğerlerine karşı çalışmak üzere geliştirilen Ebola ilacının koronavirüse karşı etkili olup olmayacağını henüz bilmiyoruz." dedi.

"TEYİT EDİLİR EDİLMEZ..."

Rottingen, araştırmaların, ilaçlardan birinin etkili olup olmadığına dair kesin bilgi bulunana kadar devma edeceğini söyledi. Oslo Üniversitesi Hastanesi'nden Başhekim Anne-Ma Dyrhol Riise, "Hastanelerden veya ülkelerden herhangi biri, bu ilaçlardan birinin etkili olduğunu teyit eder etmez, çalışmayı durduracağız ve o ilacı herkese önereceğiz." diye konuştu.

Koronavirüse karşı ilaç çalışmaları devam ediyor

"BELKİ 2-3 AY İÇİNDE..."

Araştırmaların ne kadar süreceğini bilmediklerini belirten Rottingen ise, "Belki 2-3 ay içinde verilerden ilk sonuçları alabiliriz, ancak bu etkiye bağlı." ifadelerini kullandı.

KORONA HASTALARININ KANI KULLANILABİLİR

Diğer taraftan, İngiltere'de koronavirüsten kurtulan kişilerin kanının, enfeksiyona karşı kullanılması gündemde. Ülkede hastalara, ailelerine ve bu hastalarla ilgilenen Ulusal Sağlık Servisi personeline, virüsün yayılmasını önlemek ve sağlık hizmeti üzerindeki baskıyı azaltmak için deneysel antikor tedavisi önerilecek.

İlginizi Çekebilir
Çin'de 31 yeni vaka tespit edildi
Ülkede koronavirüs salgınında 31 yeni vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle 4 kişi daha hayatını kaybetti.
Fransa'da korona, Evanjelik Kilisesi'nden yayıldı
Mulhouse'da bulunan kilisede şubatta yapılan ayinlere katılan en az bin kişide virüs tespit edilirken, bu kişiler virüsü diğer kentlere taşıdı.
Yörüngeden çekilen 'eriyen Ay' görüntüsü
Rus kozmonot Fedor Yurçihin, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan Ay’ın batımını görüntüledi.
Çin'den ABD'ye 20 uçak tıbbi malzeme
Koronavirüsü yendiğini duyuran Çin, dünyaya tıbbı malzeme satmaya devam ediyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump: 100-200 bin insan ölürse, iyi iş çıkarmışızdır
Trump: 100-200 bin insan ölürse, iyi iş çıkarmışızdır
102
Sağlık Bakanı Koca: Veriler, anlık gerçek verilerdir
Sağlık Bakanı Koca: Veriler, anlık gerçek verilerdir
202
Moskova’da koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı
Moskova’da koronavirüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı
139
İnfaz düzenlemesinde 5 suç kapsam dışı kaldı
İnfaz düzenlemesinde 5 suç kapsam dışı kaldı
309
Kurallara uymayan illere karantina uyarısı
Kurallara uymayan illere karantina uyarısı
202
Yusuf Yazıcı, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yaptı
Yusuf Yazıcı, ihtiyaç sahiplerine gıda yardımı yaptı
83
Işıl Reçber: Dualar Rüştü'yü iyileştirecek
Işıl Reçber: Dualar Rüştü'yü iyileştirecek
98
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir