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Koronavirüse karşı robot kullanan ülkelere Tayland da eklendi

Tayland'daki hastaneler, koronavirüse karşı doktorların ve hemşirelerin yükünü hafifletmek için robotlar kullanıyor.

Haber Merkezi | 24.03.2020 - 09:13..
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Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını nedeniyle şu ana kadar 4 kişinin yaşamını yitirdiği Tayland'da 827 vaka bulunurken, 52 hastanın da iyileştiği belirtiliyor.

Ülke genelinde bazı hastaneler, koronavirüsle mücadeleye karşı siyah renkteki robotları kullanıyor. Bu robotlar, hastanın iyileşme sürecini takip ederek doktorların ve hemşirelerin yükünü hafifletiyor.

Ayrıca robotlar, çalışanların hastalarla aynı ortamda bulunmadan iletişim kurmalarını sağlıyor.

robog

ROBOTLARIN YENİ SÜRÜMLERİ YOLDA

Chulalongkorn Üniversitesi'nden Viboon Sangveraphunsiri, robotların yeni sürümlerini de üreteceklerini belirterek, yeni robotların hastalara yiyecek götürmek ve odaları dezenfekte etmek gibi görevlerde kullanılabileceğini açıkladı.

korona

robot

robot

robot

robot

Instagram: @eshteknoloji

 

Koronavirüse karşı robot kullanan ülkelere Tayland da eklendi

Koronavirüse karşı robot kullanan ülkelere Tayland da eklendi

Koronavirüse karşı robot kullanan ülkelere Tayland da eklendi

Koronavirüse karşı robot kullanan ülkelere Tayland da eklendi

Koronavirüse karşı robot kullanan ülkelere Tayland da eklendi

Koronavirüse karşı robot kullanan ülkelere Tayland da eklendi

Koronavirüse karşı robot kullanan ülkelere Tayland da eklendi

Koronavirüse karşı robot kullanan ülkelere Tayland da eklendi

Koronavirüse karşı robot kullanan ülkelere Tayland da eklendi

Koronavirüse karşı robot kullanan ülkelere Tayland da eklendi

Koronavirüse karşı robot kullanan ülkelere Tayland da eklendi

Koronavirüse karşı robot kullanan ülkelere Tayland da eklendi

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