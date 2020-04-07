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Koronavirüsten ölenlerin sayısı 75 bini geçti

Koronavirüs salgını nedeniyle en fazla can kaybı, 16 bin 523 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da yaşandı.

AA |
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Koronavirüsten ölenlerin sayısı 75 bini geçti

Dünya genelinde koronavirüs salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 75 bini geçti.

Koronavirüs görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesindeki bilgiye göre, dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 75 bin 299'a, vaka sayısı ise 1 milyon 352 bin 287'ye ulaştı.

EN FAZLA CAN KAYBI İTALYA'DA

Koronavirüs yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybı, 16 bin 523 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da görüldü.

Bu ülkeyi 13 bin 341 can kaybıyla İspanya, 10 bin 943 ile ABD, 8 bin 911 ile Fransa, 5 bin 373 ile İngiltere ve 3 bin 739 ile İran takip etti. Salgının ortaya çıktığı Çin'de 3 bin 331 can kaybı yaşandı.

Koronavirüsten ölenlerin sayısı 75 bini geçti

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