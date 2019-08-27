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Korsanlar, 14 milyon kullanıcının verilerini ele geçirdi

İnternet korsanları Hostinger sunucularına saldırı düzenleyerek kullanıcıların bilgilerini açığa vurdu.

Haber Merkezi | 27.08.2019 - 14:52..
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Popüler web barındırma sağlayıcısı olan Hostinger, geçtiğimiz günlerde internet korsanlarının saldırısına uğradı. Yaklaşık 14 milyon kişiyi etkilediği tahmin edilen veri ihlalinde kullanıcıların parolaları, IP adresleri ve kullanıcı adları gibi gizli bilgiler herkese açık hale geldi.

Hostinger, söz konusu saldırının ardından üyelerini güvende tutmak için kullanıcıların parolalarını rastgele karakterlerden oluşan şifrelerle değiştirdi. Etkilenen üyelere yeni şfireleri e-posta aracılığıyla iletildi.

hostinger

KORSANLAR SUNUCULARA ERİŞİM SAĞLADI

Korsanlar, Hostinger'ın sunucularına yetkisiz erişim sağlamanın bir yolunu bularak kullanıcı adı ve şifre olmadan müşteri veri tabanına ulaşmayı başardı. Korsanlar daha sonra 14 milyona yakın kullanıcının birçok verisini de ele geçirerek büyük bir veri ihlali gerçekleştirmiş oldu.  Hostinger firması daha sonra bütün girişleri engelleyerek tüm sistemi koruma altına aldı.

HOSTINGER AÇIKLAMA YAPTI

Hostinger'dan yapılan açıklamaya göre saldırıdan etkilenen veri tabanının içerisinde müşterilerin kullanıcı adları, parolaları, IP ve e-posta adresleri gibi bilgiler bulunuyordu. Şirket, daha sonra durumu yetkililere bildirdiğini ve kullanıcıların şüpheli e-postalara karşı dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Ayrıca söz konusu veri ihlalinden kullanıcıların finansal bilgilerinin ele geçirilemediği de vurgulandı.

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