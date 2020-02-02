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Kovalamaca sonunda 2 şüpheli uyuşturucuyla yakalandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde, dur ihtarına uymayan sürücü, polisin kovalamaca sonucu yakalandı. Otomobilde bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İHA | 02.02.2020 - 12:50..
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Antalya'da, Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde narkotik ekipleri tarafından, uyuşturucu kullanımı ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar düzenlendi.

DUR İHTARINA UYMADILAR

Ekipler yaptıkları çalışmalarda durumundan şüphelenilen 07 NA2859 plakalı aracı durdurmak istedi. Araç sürücüsü ise 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başlayınca, kovalamaca yaşandı.

Kovalamaca sonunda 2 şüpheli uyuşturucuyla yakalandı


ARABANIN CAMINDAN UYUŞTURUCU ATTILAR

Kovalamacanın sürdüğü sırada araçta bulunan şahıslar, üç ayrı poşet içerisinde bulunan 114 gram esrar maddesini camdan yere attı. Takibe devam eden polis, bir süre sonra aracı durdurdu.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Araçta yakalanan 39 yaşındaki araç sürücüsü İ.İ. ve yanında bulunan 27 yaşındaki L.Ç., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Şüphelilerden L.Ç. hakkında ‘Uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak’ suçundan işlem yapıldıktan sonra savcılık talimatıyla serbest kalırken, diğer şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından ‘Uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan adliyeye sevk edildi.

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