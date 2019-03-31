Köy yoluna çığ düştü, oy vermeye gidenler mahsur kaldı

Yüksekova ilçesinin Dağlıca bölgesindeki Gürkavak köyü Cevizli mezrası yolunun iki ayrı noktasına, çığ düştü. Yolda kalanlar, sandıklara gidip oylarını kullanmak için yolun açılmasını bekledi.
OY VERMEYE GİDİYORLARDI, ÇIĞ DÜŞTÜ
Cevizli mezrasından Kamışlı köyüne oy kullanmaya gelen yaklaşık 30 araç ve içerisindekiler yolda mahsur kaldı. Araç sürücülerinin haber verilmesi üzerine Karayolları ekipleri, bölgeye 10 iş makinesi sevk etti.
Çığ düştü, oy kullanmaya gelenler mahsur kaldı VİDEO
KÖYLÜLER OYLARINI KULLANDI
Çığ sonrası Karayolları ekiplerini yaptığı yoğun çalışmaların ardından yol, kısmen temizlendi. Yaklaşık 4 saat süren çalışmalar sonucu yolun kontrollü olarak açılması üzerine mahsur kalan 30 araç ve içerisindekiler, Kamışlı köyüne gelerek oylarını kullandı.
Oylarını kullanan köylüler, tekrar geldikleri Tuğlu, Gürkavak ve Cevizli mezrasına geri döndü. Köy yolundaki karla mücadele çalışmalarının ise sürdürüldüğü belirtildi.