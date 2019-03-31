Köy yoluna çığ düştü, oy vermeye gidenler mahsur kaldı

3

Atık tahtalardan ihtiyaç sahibi çocuklara oyuncak

Hatay'da Şehit Ahmet Benli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, atık tahta parçalarını atölyede işleyerek kırsal kesimlerdeki ihtiyaç sahibi çocuklar için oyuncak ve tablolar yapıyor.