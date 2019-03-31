taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5796
Euro
6.239
Altın
1292.25
Borsa
93784.18
Gram Altın
231.604

Köy yoluna çığ düştü, oy vermeye gidenler mahsur kaldı

Hakkari'de, kırsal bölgedeki bazı yerleşim yerlerine oy kullanmaya gelen köylüler, yolun iki ayrı noktasına düşen çığ nedeniyle zor anlar yaşadı.

DHA | 31.03.2019 - 16:16..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş

Yüksekova ilçesinin Dağlıca bölgesindeki Gürkavak köyü Cevizli mezrası yolunun iki ayrı noktasına, çığ düştü. Yolda kalanlar, sandıklara gidip oylarını kullanmak için yolun açılmasını bekledi.

OY VERMEYE GİDİYORLARDI, ÇIĞ DÜŞTÜ

Cevizli mezrasından Kamışlı köyüne oy kullanmaya gelen yaklaşık 30 araç ve içerisindekiler yolda mahsur kaldı. Araç sürücülerinin haber verilmesi üzerine Karayolları ekipleri, bölgeye 10 iş makinesi sevk etti.

Çığ düştü, oy kullanmaya gelenler mahsur kaldı VİDEO

KÖYLÜLER OYLARINI KULLANDI

Çığ sonrası Karayolları ekiplerini yaptığı yoğun çalışmaların ardından yol, kısmen temizlendi. Yaklaşık 4 saat süren çalışmalar sonucu yolun kontrollü olarak açılması üzerine mahsur kalan 30 araç ve içerisindekiler, Kamışlı köyüne gelerek oylarını kullandı.

Oylarını kullanan köylüler, tekrar geldikleri Tuğlu, Gürkavak ve Cevizli mezrasına geri döndü. Köy yolundaki karla mücadele çalışmalarının ise sürdürüldüğü belirtildi.

Köy yoluna çığ düştü, oy vermeye gidenler mahsur kaldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Büyükçekmece'de helikopter düştü

Büyükçekmece'de helikopter düştü

77
Referanduma 37 gün kala son anket

Referanduma 37 gün kala son anket

429
Düşen helikopter Eczacıbaşı grubuna ait

Düşen helikopter Eczacıbaşı grubuna ait

91
FETÖ'den tutuklu albay darbeyi itiraf etti

FETÖ'den tutuklu albay darbeyi itiraf etti

93
Diyarbakır ve Bingöl'de 19 terörist öldürüldü

Diyarbakır ve Bingöl'de 19 terörist öldürüldü

215
Erdoğan-Putin görüşmesinin detayları

Erdoğan-Putin görüşmesinin detayları

46
Büyükçekmece'de helikopterin düşme anı

Büyükçekmece'de helikopterin düşme anı

16
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir