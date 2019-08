Kozmopolit nedir

Kozmopolitan, Yunanca cosmos (evren) ve polis (kent) kelimelerinin birleşiminden oluşmuş bir terimdir.

Türk Dil Kurumu'na göre, "Çeşitli uluslardan kimseleri barındıran, içinde bulunduran yer veya ulusal özelliklerini yitirmiş kimse" anlamına gelmektedir.

DÜNYA VATANDAŞLIĞI

Kozmopolitan, birden çok kökenden olan ve bunların tek bir tanesini değil de hepsini kabullenmiş kimsedir.

Örneğin; babası Alman, annesi Rus, bakıcısı Fransız ve yaşadığı yer Çin olan biri ve bütün bu ailesel ve çevresel faktörlerden birine odaklanmak yerine her birine ayrı ayrı önem ve değer veren kişidir.

AYRIMCILIĞI REDDEDER

Kozmopolitan bireyler genel olarak bölücülüğe, ırkçılığa, bireylere, toplumlara ve kültürel miraslara ve saygısızlığa karşı olan kimsedir, bir kozmopolitan için her insan, her devlet, her ırk değerli olabilir, her görüş, her düşünce, her fikir değerlendirilebilir.

EVRENİN YURTTAŞI

Kozmopolitik dünya yurttaşlığı; insanın ya da bireyin ulus veya tür olarak tüm bir insanlığı, vatan olarak da tüm bir evreni görmesi gerektiğini savunan görüş...

İnsanın kendisini evrenin bir yurttaşı olarak sayması gerektiğinin savunusu, ilk önce İlk Çağ Yunan felsefesinde, özellikle de kinikler, stoacılar ve sofistler tarafından savunulan bir ahlak anlayışıdır.