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Krallığı sarsan ayrılık sonrası ağabey William konuştu

Kraliyet ailesini ve uluslararası kamuoyunu şaşkına çeviren ayrılık kararı sonrasında kraliyet ailesinden ilk açıklama geldi. Aile, krizi çözmek için yarın toplanıyor.

REUTERS | 12.01.2020 - 09:03..
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Prens Harry olarak bilinen Sussex Dükü ve oyuncu olan eşi Meghan Markle’ın kraliyet ailesinden ayrılarak Kanada’ya yerleşme kararı ile ilgili olarak ağabeyi William, İngiltere’nin çok okunan gazetelerinden Sunday Times’a konuştu.

"KOL KANAT GERDİM"

Cambridge Dükü, Prens Harry ve Meghan Markle’ın monarşiden ayrılma kararı konusunda üzüntüsünü dile getirirken, “Bütün hayatım boyunca kardeşime kol kanat gerdim ama bunu daha fazla yapamayacağım. Bu konuda üzgünüm.” dedi.

Krallığı sarsan ayrılık sonrası ağabey William konuştu

"HERKESİN AYNI TAKIMDA OLMASINI İSTİYORUM"

William, “Bütün yapabileceğimiz ve bütün yapabileceğim onlara destek olmaya çalışmak ve gelecekte aynı görüşte olacağımızı umut etmek. Herkesin takımda olmasını istiyorum.” diye konuştu.

BABA ÖFKEDEN KUDURDU

Kamuoyunu şaşkına çeviren karar sonrasında Prens Harry’nin babası Prens Charles, oğlunun kendisine bu konuda önceden bir bilgi vermemesi nedeniyle öfkeden kudurduğu yazılmıştı. Uluslararası kamuoyu, William’ın bu açıklamalarını bir “u dönüşü” olarak yorumladı.

Krallığı sarsan ayrılık sonrası ağabey William konuştu

ORTA YOL BULMAYA ÇALIŞACAKLA

Prens Harry; yarın ağabeyi, babası ve büyükannesi Kraliçe Elizabeth ile Norfolk’taki Sandringham Estate’te bir araya gelerek, orta yol bulmaya çalışacak. Bu toplantıya Markle, Kanada’nın Vancouver kentinden bağlanacak.

Krallığı sarsan ayrılık sonrası ağabey William konuştu

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