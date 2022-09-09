UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'nde 2022-2023 sezonunun ilk hafta maçları tamamlandı. İşte sonuçlar

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda, 8 grupta 16 maç yapıldı.

Trabzonspor Avrupa'da kötü başladı

H Grubu'ndaki Trabzonspor, deplasmanda karşılaştığı Macaristan temsilcisi Ferencvaros'a 3-2 mağlup oldu.

Ronaldo'lu ManU, Real Sociedad'a boyun eğdi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en çok forma giyen ve en çok gol atan futbolcu unvanlarının sahibi Cristiano Ronaldo'nın kariyerinde ilk kez Avrupa Ligi'nde mücadele ettiği maçta Manchester United, sahasında Real Sociedad'a 1-0 yenildi.

Nantes Mustafa Muhammed ile kazandı

G Grubu'nda Nantes, Galatasaray'dan kiraladığı Mısırlı Mustafa Muhammed'in golüyle öne geçtiği maçta Yunan ekibi Olympiakos'u 2-1 mağlup etti.

Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i sahasında yendi

B Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını 2-1 mağlup etti.

TSİ 19.45'te başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu:

Zürih (İsviçre) - Arsenal (İngiltere): 1-2

PSV (Hollanda) - Bodo/Glimt (Norveç): 1-1

B Grubu:

AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi) - Rennes (Fransa): 1-2

Fenerbahçe - Dinamo Kiev (Ukrayna): 2-1

C Grubu:

Ludogorets (Bulgaristan) - Roma (İtalya): 2-1

HJK Helsinki (Finlandiya) - Real Betis (İspanya): 0-2

D Grubu:

Malmö (İsveç) - Braga (Portekiz): 0-2

Union Berlin (Almanya) - Union Saint-Gilloise (Belçika): 0-1

TSİ 22.00'de başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

E Grubu:

Manchester United (İngiltere) - Real Sociedad (İspanya): 0-1

Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi) - Sheriff (Moldova): 0-3

F Grubu:

Lazio (İtalya) - Feyenoord (Hollanda): 4-2

Sturm Graz (Avusturya) - Midtjylland (Danimarka): 1-0

G Grubu:

Nantes (Fransa) - Olympiakos (Yunanistan): 2-1

Freiburg (Almanya) - Karabağ (Azerbaycan): 2-1

H Grubu:

Kızılyıldız (Sırbistan) - Monaco (Fransa): 0-1

Ferencvaros (Macaristan) - Trabzonspor: 3-2