Anastasios Bakasetas: Futbolda siyasetin yeri yok, Türk halkını seviyorum

Panathinaikos'un UEFA Avrupa Ligi Play-Off ikinci maçında Samsunspor ile oynayacağı maç öncesi Panathinaikos’ta takım kaptanı Bakasetas, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

19 Mayıs Stadyumu’nda düzenlenen toplantıda konuşan Yunan oyuncu, şunları dedi:

Her zaman futbol oynadığınızda sevildiğiniz ülkeye dönmek güzel. Türkiye’de 4,5 sene geçirdim. Trabzonspor’da çok büyük zaferler kazandım. Samsun’daki maç Atina’daki gibi zorlu olacak. Türkiye’de taraftarlar çok ateşli oluyor. Çok iyi çalıştık. Kaliteli bir takımız, elimizden gelenin en iyisini yapıp, gruplara kalmak istiyoruz.

"TAKTİKLERİ TEKNİK DİREKTÖRLER BELİRLER"

İlk maçta bitiricilik anlamında iyi olmadıklarını ifade eden Bakasetas, şu şekilde konuştu:

Taktikleri teknik direktör belirler. Hocamız hafta içerisinde nasıl oynamamız gerektiğini ve rakibi anlattı. Küçük de olsa bir avantajımız var. Bu tür maçlarda ilk andan beri konsantre olmazsanız her şey bir anda tersine dönebilir. Gerekli özveriyi gösterip, iyi mücadele ederek gruplara kalacağımızı düşünüyorum. Bana göre ilk maçta iyi fırsatlar ürettik. Kapalı bir oyun oldu. Eksik olan bitiriciliğimizdi. Shakhtar Donetsk maçında da aynı şekilde oldu. Genel olarak oyunu kontrol ediyoruz. 90 dakika tüm oyunu kontrol edemeyiz. Bitiricilik noktasında daha iyi olmaya çalışacağız. Bu ortamda gol atabilirim. Burada güzel goller atım. Türkiye’de takımlar sahasında iyi oynamak istiyor. Samsunspor skor almak isteyecek. Biz akıllı olup, ona göre oynamak istiyor. Burada bir çok tecrübem var. Gol kaydedip, takımıma katkı sağlamak istiyorum.

"FUTBOLDA SİYASETİN YERİ YOK, TÜRK HALKINI SEVİYORUM"

Samsunspor taraftarlarının bazı siyasi pankartlar hazırladığı ve bunun kendilerini nasıl etkilediği sorusuna da cevap veren Bakasetas, şu şekilde konuştu: