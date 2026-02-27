Arda Turan, Lech Poznan maçını Türkiye'de oynamak istediklerini belirtti

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'in teknik direktörlüğünü yapan Arda Turan, ligde 1-0 kazandıkları Veres Rivne maçının ardından UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Polonya temsilcisi Lech Poznan ile eşleşmelerini değerlendirdi.

Turan, Lech Poznan ile maçlarını Krakow yerine İzmir'de oynamak istediklerini belirterek "Türk halkının da bize destek vereceğini düşünüyorum. Polonya takımıyla Polonya'da oynamak istemiyorum. Bunu denemeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"BİR HAYALİMİZ VAR"

Polonya ekibinin ligde ve Avrupa'da iyi oynadığını dile getiren Arda Turan, "Başarılı bir teknik direktörleri var. Biz de Konferans Ligi'nde sonuna kadar gitmek istiyoruz. Bir hayalimiz var" dedi.

Eşleşmenin ilk maçı 12 Mart'ta Polonya'da, rövanş ise 19 Mart'ta Ukrayna ekibinin sahasında oynanacak.

Shakhtar Donetsk, savaş nedeniyle karşılaşmalarını Polonya'nın Krakow kentinde yapıyor.