Nesrin Baş’tan bronz madalya

Arnavutluk'un başkenti Tiran’da düzenlenen Uluslararası Muhamet Malo Ranking Serisi Turnuvası’nda Nesrin Baş, Macar rakibi Noemi Szabados’u 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

NESRİN BAŞ’TAN BRONZ MADALYA BAŞARISI

Çeyrek finalde Rumen Keteryna Zelenykh’i 4-0 mağlup eden Nesrin, yarı finalde Dünya şampiyonu ve Olimpiyat ikincisi Kırgız rakibi Meryem Zhumanazarova ile karşılaştı.

Zorlu geçen maçta Nesrin, tüm rakiplerini puan vermeden teknik üstünlükle geçen Kırgız rakibine 8-4 mağlup oldu.

Bronz madalya mücadelesinde Amerikalı Solin Nicole Piearcy’yi 10-0 teknik üstünlükle yenmeyi başaran Nesrin Baş, turnuvayı madalya ile tamamladı.