Arda Turan: Yarı finali çocuklara armağan ediyorum

Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk'i çalıştıran Arda Turan, takımını UEFA Konferans Ligi'nde yarı finale çıkararak UEFA kulüp turnuvalarında yarı finale yükselen Türk teknik direktörler arasına adını yazdırdı.

Ukrayna temsilcisinin başındaki 39 yaşındaki Türk teknik adam, UEFA kulüp turnuvalarında çalıştırdığı takımını yarı finale yükselten 5. Türk teknik direktör oldu.

AZ ALKMAAR'I ELEDİ, RAKİP CRYSTAL PALACE

Shakhtar Donetsk, UEFA Konferans Ligi çeyrek finalinde Hollanda'nın AZ Alkmaar takımını eleyerek adını yarı finale yazdırdı.

Ukrayna ekibi, UEFA Konferans Ligi yarı finalinde İngiliz temsilcisi Crystal Palace ile karşı karşıya gelecek.

"ÇOCUKLARA ARMAĞAN EDİYORUM"

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü, maçın ardından kulüp kanalına önemli açıklamalarda bulundu.

Turan, tarihi zaferini çocuklara armağan etti.

Başarılı çalıştırıcı, şunları dedi:

Bu çocuklar her şeyden önce yapılması imkansıza yakın bir şey yapıyorlar. Bugün Avrupa Kupası yarı finalindeyiz. Konferans veya Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi, AZ Alkmaar ile her seviyede karşılaşabilirsiniz. Bugün verdikleri mücadele ile oynadıkları oyun, hepsiyle gurur duyuyorum. Çok önemli. Bunu bütün çocuklara armağan ediyorum. Ukrayna'daki, kendi ülkemdeki bütün çocuklara, geleceğe umutla bakan çocuklara armağan ediyorum. Çünkü onların azmi, onların yaşam şekli bizim takımımıza ilham kaynağı oluyor. Umarım bugün ülkedeki çocukları birazcık mutlu edebilmişizdir.

"YARI FİNALİN NE ANLAMA GELDİĞİNİ BİLİYORUM"

Arda Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Yarı finalin ne anlama geldiğini biliyorum. Oyuncularım ve bazı insanlar bundan 10 sene önce dönüp resimlere baktığımda hatırlayacaklar. İnşallah sonuna kadar gidebiliriz. Çok büyük bir hayal bizim için. Çünkü neredeyse bir devre oynadık. 18 Avrupa Kupası maçı oynadık. Ligde de 10-11 maç Avrupa yurt dışında oynadığımız, uzakta oynadığımızı düşünürsek, toplamda 28 tane 10 saate yakın, 15 saat ile 10 saat arası yolculuk yaptık.

"BURADA BİR TARİH YAZIYORLAR"

Futbolcularına övgülerde bulunan Turan, şu sözleri sarf etti:

Bu çocuklar birçok şeyi hak ediyorlar. Burada bir tarih yazıyorlar. Yaptıkları şeyin karşılığı yok. O yüzden benim için de bana ilham kaynağı oluyorlar gelecek için. Çünkü oyuncularım hepsi çok gençler. Birçok 18-19-20-21 yaşında oyuncum var. Sahaya koydukları yürek genç adamların nasıl büyüyebildiklerini gösteriyor. Oyuna bakılınca bütün bu duygusal anların içinde taktiğe bağlı kalmaları, bunu uygulayabilmeleri çok önemli. Çünkü evet duygusalız, savaştayız. Yarı finale çıkmak istiyoruz ama sadece bu kalple olmaz. Zekanızı ve zihninizle kullanmanız lazım taktiksel bağlılık. Onlara bu yüzden çok teşekkür ediyorum. Çünkü onları bazen çok fazla sıkıyorum ama onların gelecekteki hayallerini görebiliyorum.