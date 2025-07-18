Arda Turan'ın muhabirle göz teması kurmaması gündem oldu

UEFA Avrupa Ligi 1’inci Tur rövanş karşılaşmasında Arda Turan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, deplasmanda Finlandiya’nın Ilves takımı ile golsüz berabere kaldı.

İlk maçı 6-0 kazanan Shakhtar Donetsk, tur atlayarak Beşiktaş’ın rakibi oldu.

BEŞİKTAŞ - SHAKHTAR DONETSK MAÇLARI NE ZAMAN?

Beşiktaş ile Shakhtar Donetsk arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2’nci Ön Eleme Turu ilk maçı 24 Temmuz’da, rövanş maçı ise 31 Temmuz’da oynanacak.

GÖZ TEMASI KURMADI

Müsabakanın ardından ise Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, kulüp kanalına bir röportaj verdi.

38 yaşındaki çalıştırıcının röportaj verdiği sırada yaptığı hareketler ise dikkatlerden kaçmadı.

Turan'ın 24 yaşındaki Ukraynalı gazeteci Daria Bondar Savina ile göz teması kurmadan demeç vermesi kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.

EŞİNDEN ÇEKİNDİ YORUMLARI

Aslıhan Doğan Turan ile evli olan Arda Turan'ın bu hareketi eşinden çekindiği için yaptığına yönelik yorumlar geldi.

Aslıhan Doğan ve Turan'ın arasında geçmiş dönemde "ihanet" iddiaları nedeniyle bazı tartışmalar yaşanmış ve son dönemde ikilinin evliliği daha sağlam bir düzlüğe girmişti.