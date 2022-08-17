Austria Wien teknik direktörü Schmid: Fenerbahçe'den korkmuyoruz

Austria Wien teknik direktörü Manfred Schmid, takımın genç oyuncusu Dominic Fitz için açıklamalarda bulundu. Schmid, Fenerbahçe ile oynayacakları maç için de demeçlerde bulundu.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek olan Austira Wien'in teknik direktörü Manfred Schmid açıklamalarda bulundu.

Austria Wien'in ligde WSG Tirol'u 2-1 yendiği mücadele sonrası röportaj veren teknik adam takımın genç futbolcusu Dominic Fitz'e övgülerde bulundu.

Schmid'in açıklamaları, "Onun için gerçekten mutluyum. Benimle her zaman mutlu değildi, bunu biliyorum ama takım için acı çekmeyi bilmeli, bunun için istekli olmalı. Şimdi bunları anlıyor ve profesyonel bir futbolcu olmanın ne demek olduğunu biliyor" dedi.

23 yaşındaki oyuncuya karşı tavrını değiştirdiğini söyleyen teknik adam, "Belki de geçen sezonki teknik direktörle her zaman bu kadar heyecen verici değildi ama bunu geride bıraktık. Şimdi gerçekten iyi anlaşıyoruz. Bna karşı güvenini hissedebiliyorum. Tam olarak istediğim şey bu, böyle olunca bu tarz performanslar ortaya çıkartabilirim" diye konuştu.

"Fenerbahçe'den korkmuyoruz"

Fenerbahçe ile oynayacakları mücadeleye de değinen 51 yaşındaki teknik direktör, "Fenerbahçe, gerçekten güçlü bir takım ve onlara çok fazla saygı duyuyoruz ama onlardan korkmuyoruz" açıklamalarında bulundu.