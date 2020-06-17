Avrupa Ligi maçları Almanya'da oynanacak

UEFA, Avrupa Ligi'nde 8'li final maçlarının 10-21 Ağustos'ta Almanya'da oynanacağını açıkladı.

UEFA, Ülkelerdeki koronavirüs süreçleri ve ilgili federasyonlarla yaptığı görüşmelerin ardından revize edilen kararları açıkladı.

Buna göre, Avrupa Ligi'nde sezonun kalanının Köln, Duisburg, Düsseldorf ve Gelsenkirchen'de 10-21 Ağustos tarihlerinde düzenleneceği belirtildi. Final ise Köln'den oynanacak.

POLONYA'NIN EV SAHİPLİĞİ 2021'E ALINDI

Bilindiği üzere, daha önce Polonya'nın Gdansk şehrinin finale ev sahibi olacağı açıklanmıştı. Şampiyonlar Ligi finalinde olduğu gibi, Polonya'nın ev sahipliği de 2020'den 2021'e alındı.

SÜPER KUPA FİNALİ BUDAPEŞTE'DE

Ayrıca UEFA, Porto'da düzenlenmesi planlanan 2020 Süper Kupa finalini ise Budapeşte'ye aldığını açıkladı.