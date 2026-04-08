Braga ile Real Betis yenişemedi

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nin çeyrek finalinde Portekiz temsilcisi Braga, ilk maçta İspanya'nın Real Betis takımını ağırladı.
Kritik müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Ev sahibi ekibin golünü 5. dakikada Florian Grillitsch atarken, konuk takımın golünü 61. dakikada penaltıdan Cucho Hernandez kaydetti.
RÖVANŞ MAÇLARI 16 NİSAN'DA
Bu turda rövanş maçları, 16 Nisan Perşembe günü yapılacak ve yarı finalistler belli olacak.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi