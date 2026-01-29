Çağlar Söyüncü, Avrupa'da 6 maç sonra oynadı

- Çağlar Söyüncü, FCSB ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında ilk 11'de sahaya çıktı.
- 6 maç aradan sonra forma giydi.
- Önceden yaşadığı sakatlık nedeniyle uzun süre takımından ayrı kalmıştı.
UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son hafta maçında Romanya takımı FCSB ile temsilcimiz Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Çağlar Söyüncü, FCSB mücadelesine ilk 11'de başlarken, UEFA Avrupa Ligi'nde 6 maç aradan sonra forma şansı buldu.
FORMASINA KAVUŞTU
Lig aşamasında oynanan ilk maçta Dinamo Zagreb karşısında forma giyen Çağlar Söyüncü, daha sonra yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süre takımdan ayrı kalmıştı.
Nice, Stuttgart, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Brann ve Aston Villa maçlarında süre alamayan Çağlar, FCSB karşısında ilk 11'de sahaya çıkarak formasına kavuştu.