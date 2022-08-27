Dinamo Kiev Başkanı: Fenerbahçe intikam almak isteyecektir

Dinamo Kiev Başkanı Igor Surkis, UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile aynı grupta yer almalarını değerlendirdi.

Şampiyonlar Ligi elemelerinde Fenerbahçe'yi eleyen ve Benfica'ya elendikten sonra Avrupa Ligi'nde mücadele edecek olan Dinamo Kiev Başkanı Igor Surkis, UEFA Avrupa Ligi grubu hakkında açıklamalarda bulundu.

Grubu açıklandıktan sonra çıkan takımları değerlendiren Surkis, "Çok güçlü rakipler var. Şampiyonlar Ligi grubu gibi bir grupta olduğumuzu hissediyorum. Rennes, bizim gibi son dönemde bu turnuvada oynadı. Her yıl kaliteli transferler yapan çok ciddi bir takım. AEK'in Dnipro'yu nasıl yendiğini gördük" dedi.





"Fenerbahçe her hafta gittikçe güçleniyor"

Surkis sözlerini, "Fenerbahçe'den hiç bahsetmiyorum. Fenerbahçe her hafta gittikçe güçleniyor. Eminim bizden intikam almak isteyeceklerdir. Gerçekten ilginç maçlar olacak. Ancak takımımıza güveniyorum. Grup maçlarına kadar iyi hazırlanacağız." ifadeleriyle tamamladı.



