Domenico Tedesco: Kötü bir maç çıkardık

UEFA Avrupa Ligi'nin son haftasında Fenerbahçe, deplasmanda FCSB ile 1-1 kalarak lig etabını 19. sırada tamamladı ve adını play-off turuna yazdırdı.

Sarı-lacivertli ekip play-off turunda İngiltere Premier Lig'den Nottingham Forest ya da Çekya temsilcisi Viktoria Plzen ile karşılaşacak.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"KÖTÜ BİR MAÇ ÇIKARDIK"

Kötü bir maç çıkardıklarını söyleyen Tedesco, şöyle konuştu:

Kötü bir maç çıkardık. Maçın başında oyunu kontrol etmeye çalıştık. Bu tip maçları 30. dakikada ikiyi atarak bitirebilirsiniz. Bu maçta çok fazla top kaybettik, hatalar yaptık. Rakip, bizden fazla istemedi ama biz onları oyuna davet ettik.

"LİG AŞAMASI BİTTİ, ÖNÜMÜZE BAKIYORUZ"

Önlerine baktıklarını ifade eden Tedesco, şunları dedi:

Tabii ki bir üst tur iyi bir şey. 8 maç kolay olmadı. Zagreb, Aston Villa ve Stuttgart ile oynadık. Lig aşaması bitti, önümüze bakıyoruz.

"YİĞİT EFE'NİN PERFORMANSINDAN MEMNUNUM"

Yiğit Efe hakkında konuşan Domenico Tedeso, şu sözleri sarf etti:

Yiğit Efe'ye biçmiş olduğum rol, İsmail Yüksek ile aynı. İsmail'İn kırmızı kart olasılığı olduğundan oyundan çıkardım ve onu soktum. Yiğit Efe'nin performansından memnunum.

"ATTIĞIMIZ PASLAR NET VE KESKİN DEĞİLDİ"

National Arena'da oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan İtalyan çalıştırıcı, iyi oynadıklarının altını çizerek sözlerine başladı.

Takımın yavaş oynadığını ve çok top kaybettiğini dile getiren Tedesco, "Aslında rakibimiz maça başlarken bizi geride bekledi. Oyunu kontrol de ettik. Topa hakim olup pozisyon ürettik ama bu pozisyonları değerlendiremedik. Bu tarz maçlarda ilk 20-25 dakikada, 2'yi hatta 3'ü atarak oyunu bitirmeniz gerekiyor. Saha içinde istediğimiz tazelikte olamadık. Rakibi kontrataklara davet ettik. İkinci yarıda da bu durum devam etti. Attığımız paslar net ve keskin değildi. Günün sonunda maç 1-1 bitti. Bu saydıklarımdan sonra sonucu normal buluyorum." ifadelerini kullandı.

"İYİ RAKİPLERE KARŞI OYNADIK"

Grup aşamasının bittiğini ve bu sebeple de mutlu olduğunu vurgulayan Tedesco, "İyi rakiplere karşı oynadık. Şimdi listeyi değiştirme imkanımız var ve bu ihtiyacımız olan bir şey. Bazı maçlarda 6 numaramız, bazı maçlarda forvetimiz, bazı maçlarda beklerimiz yoktu. Şimdi listeyi yenileme fırsatımız var." açıklamasını yaptı.

"VIKTORIA PLZEN'E KARŞI ZATEN OYNADIK"

Son 16 play-off turundaki muhtemel rakipleri Nottingham Forest ve Viktoria Plzen'le ilgili de konuşan Tedesco, şunları söyledi:

Viktoria Plzen'e karşı zaten oynadık. O maç kolay değildi ama biz özellikle tam kadro olduğumuz zaman herkesi yenebilecek güçteyiz. Kimseden saklanmamıza gerek yok, özelikle de evimizde oynuyorsak herkesi yenebiliriz. Nottingham Forest, Premier Lig takımı ve Premier Lig takımlarına karşı oynamak zordur. Onlarla üst üste iki maç yaptığınız zaman fazla efor sarf etmeniz gerekir. Ama kim çıkarsa çıksın önemli değil. Zaten 9. da bitirseniz, 24. de bitirseniz zorlu rakiplerle karşılaşıyorsunuz.

"SESLER DUYULDUKTAN SONRA TAKIMI İÇERİ SOKTUM"

Devre arasında iki takım oyuncularının arasında gerginlik çıktığı iddiasıyla ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Domenico Tedesco, yaşananları tam göremediğini, o sırada soyunma odasında olduğunu belirtti.

Analizcilerle pozisyonları izlediğini, daha sonra sesleri duyduğunu dile getiren Tedesco, "Sesler duyduktan sonra takımı içeri soktum. Önemli olan herkesin sakin olmasıydı ve bir sıkıntı olmadı. İkinci yarıda da sahada herhangi bir stres olmadı. Durumla ilgili çok fazla detay bilmiyorum." diye konuştu.

"KESİCİ 6 NUMARA ÇOK ÖNEMLİ"

FCSB'nin oyun anlamında kendisini şaşırtmadığını, özellikle yaptıkları top kayıplarının oyunda etkili olduğunu vurgulayan Tedesco, "Kesici 6 numara Edson olduğunda farklıyız, olmadığında farklıyız. Skriniar oynadığında farklıyız, olmadığında farklıyız. Kesici 6 numara çok önemli. Edson ilk geldiğimde de sakattı. Kesici 6 olmayınca sıkıntı oluyor. İsmail farklı özelliklere sahip. İkisi de iyi oyuncular ama takım bu kadar top kaybı yapınca o pozisyonda oynayan oyuncu sıkıntı yaşıyor. Bu kadar top kaybı yapınca rakip de bir şeylerin kokusunu alıyor." değerlendirmesini yaptı.

"ROMANYA'DA İYİ OYUNCULAR VAR"

Tedesco, bir gazetecinin takımında Rumen bir oyuncu görmek isteyip istemediğini sorması üzerine de "Tabii ki mümkün olabilir çünkü Romanya'da iyi oyuncular var. Her teknik adam takımında iyi oyuncular ister. Ben de Avrupa Şampiyonası'nda Belçika'yla Romanya'ya karşı oynamıştım. Draguş bu isimlere bir örnek, Türkiye'de oynuyor." diyerek sözlerini tamamladı.