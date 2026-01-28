Domenico Tedesco'dan Jhon Duran açıklaması

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Romanya ekibi FCSB ile yarın deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco, kazanmak istediklerini vurguladı.

Mücadelenin oynanacağı National Arena'da düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan İtalyan teknik adam, Rumen ekibinin aldığı kötü sonuçların yarınki maçı etkilemeyeceğini söyledi.

"BİZ İLK 24'TEYİZ"

Fenerbahçe'ye karşı oynayan takımların yüksek motivasyonla sahaya çıktığının altını çizen Tedesco, "Rakibin hala ilk 24'te yer alma ihtimali var. Biz ilk 24'teyiz. Yarın motivasyonu yüksek bir rakip bekliyorum. Feyenoord'a karşı 3-1 geriden gelip kazandılar. Savaşan bir takım ve kalabalık taraftarları var. Biz iyi bir maç çıkarıp galip gelmek istiyoruz." dedi.

"TAKIMLA GELEMEDİ"

Bugün yapılan antrenmanın ardından bacağında ağrı hissettiği için Romanya kafilesinde yer almayan Jhon Duran'la ilgili de konuşan Tedesco, "Jhon Duran bugün antrenmanı tamamladı ama antrenman bitince bacağında bir ağrı şikayeti oldu. Kontrollerin yapılmasını beklememiz gerekiyor. Umuyorum ki ciddi bir durumu yoktur. Takımla gelemedi. Nasıl bir kadroyla çıkacağımızı bu akşam konuşacağız ve kararı vereceğiz." ifadelerini kullandı.

"DEĞİŞİKLİK YAPMAK KOLAY DEĞİL"

Domenico Tedesco, sakatlıkları bulunan Archie Brown ve Levent Mercan'ın bireysel çalışmalara başlamasının kendileri için çok güzel haber olduğunu dile getirdi.

Her iki oyuncunun yakında takıma dahil olacağının altını çizen Tedesco, "6 hafta boyunca 2 sol bekin de sakat olması kolay değil. Ama bu durumu Nelson, Mert Müldür ve Yiğit Efe'yle telafi ettik. Jayden'ı sol bek olarak görebiliriz. Bunu Zagreb'te yapmıştık. Milan Skriniar ve Jayden Oosterwolde'yle merkezde iyi bir ikili yakalamıştık. Yarın Milan Skriniar yok. Değişiklik yapmak kolay değil. Kanat oyuncusunu değiştirebilirsiniz ama stoper ikilisini değiştirmek kolay değildir. Büyük takımlara baktığınız zaman 2 stoper genelde sabittir. Biz de iyi bir çift yakaladık orada. Jayden'ı solda oynatabiliriz ama bu sefer de başka problemler çıkıyor. Kendisi bana gelip sol bek oynayabileceğini söylemişti. Bu çok pozitif bir durum, bütün oyuncularım hocasına yardımcı olmaya çalışıyor. Ancak merkezdeki isimlerden birisi zaten olmayacak. Jayden'ın solda oynaması mümkün ama bu sefer başka problemler ortaya çıkıyor." şeklinde konuştu.

"AVRUPA ARENALAI HER ZAMAN GÜZEL OLUR"

Mart ayının sonunda Türkiye ile Romanya arasında oynanacak Dünya Kupası Elemesi mücadelesiyle ilgili soruyu da yanıtlayan Tedesco, şunları aktardı:

Bizim çok fazla maçımız var ve kendi işimize odaklanıyorum. İstanbul'da atmosfer gayet iyi. Antrenmanımızı gerçekleştirdik. İyi bir mod var takımda. Avrupa arenaları her zaman güzel olur.

"FUTBOL BÖYLE, ÇOK FAZLA DUYGU VAR"

Rumen bir basın mensubunun, kulübün sahibinin teknik kararlara karıştığını ve bu konu hakkında Tedesco'nun görüşünü sorması üzerine İtalyan çalıştırıcı, "Futbolda bazen iyi, bazen kötü dönemler olabilir. Bir teknik direktör hata yapınca bunu dile getirmesi güzel. Futbol böyle, çok fazla duygu var. Günün sonunda kulübün başkanı da olsa, sahibi de olsa, onların fikirlerini kabul etmemiz gerekiyor. Önemli olan bir olmak. Ben kariyerimde bir başkanın ya da kulüp sahibinin teknik kararlara karıştığı bir durum yaşamadım. Bu yüzden maşallah." yorumunu yaptı.

"KAZANMAK İÇİN GELDİK"

Domenico Tedesco'yla birlikte basın toplantısına katılan Brezilyalı futbolcu Fred, orta sahadaki eksik isimlere dikkati çekti.

Devre arasında kadroya katılan ve listede ismi olmadığı için yarın forma giyemeyecek Matteo Guendouzi'nin takıma katıldıktan sonra iyi bir başlangıç yaptığını söyleyen Fred, bir diğer orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'in de sakatlık yaşadığını söyledi.

Kimin oynayacağına teknik direktör Tedesco'nun karar vereceğini vurgulayan Fred, "Biz kazanmak için geldik. Kimin oynadığından bağımsız olarak biz biriz. Yarını bekliyoruz. İyi bir maç çıkararak elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

"LUCESCU İYİ BİRİSİ"

Shakhtar Donetsk'te birlikte çalıştığı Romanya Milli Takımı Teknik Direktörü Mircea Lucescu'yla ilgili de konuşan Fred, "Lucescu iyi birisi. Beni Shakhtar'a getirmişti. Ona en iyi dileklerimi iletiyorum. Kendisi harika bir teknik direktör. Geçmişte başardıklarını biliyorsunuz. Lucescu bana Avrupa'da güvenen ilk teknik adamdı. Kendisine minnettarım. Çok iyi bir teknik direktör. Hala teknik direktörlük yapmak isteyip istemediğini bilmiyorum." açıklamasında bulundu.