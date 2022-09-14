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    Emre Belözoğlu'ndan Fatih Terim sorusuna İtalyanca yanıt

    Emre Belözoğlu'ndan Fatih Terim sorusuna İtalyanca yanıt

    Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu, Fiorentina maçı öncesi İtalyan gazetecinin Fatih Terim sorusuna İtalyanca yanıt verdi.
    • 14.09.2022 - 19:23
    • Güncelleme : 14.09.2022 - 20:12
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    Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde oynayacakları Fiorentina maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

    İstanbul'da oynanacak mücadele öncesi basın toplantısında konuşan Emre Belözoğlu, İtalyan bir gazetecinin Fatih Terim ile ilgili sorduğu soruya İtalyanca yanıt verdi.

    Emre Belözoğlu ndan Fatih Terim sorusuna İtalyanca yanıt #1

    "Terim'den sonra herkes Fiorentina'yı tutmaya başladı"

    Belözoğlu Terim'le ilgili, "Fatih Terim gerçekten çok değerli bir antrenör. Fiorentina'da antrenörlük yaparken Türkiye'de herkes Fiorentina'yı tutmaya başladı. Herkes onun gibi olmak ister.

    Fatih Terim, Galatasaray'da da benim antrenörlüğümü yapmıştı. Çok değerli birisi. Bildiğim kadarıyla hoca yarın bizimle beraber olacak. Zaten stadın ismi de kendi ismi. Fatih Terim ülke futbolu için gelmiş geçmiş en büyük teknik adam. Her zaman yeri farklı." ifadelerini kullandı.

    Emre Belözoğlu'ndan Fatih Terim sorusuna İtalyanca yanıt ViDEO

    Emre Belözoğlu ndan Fatih Terim sorusuna İtalyanca yanıt #2


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