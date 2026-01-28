FCSB, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını tamamladı

- FCSB, Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
- Antrenmana sakatlıkları bulunan Florin Tanase ve Mihai Popescu katılmadı.
- Maç yarın TSİ 23.00'te National Arena'da oynanacak.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Romanya ekibi FCSB, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.
Baza Sportiva Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Elias Charalambous yönetiminde gerçekleştirildi.
İDMANDAN NOTLAR
İlk 15 dakikası basına açık yapılan antrenmana sakatlıkları bulunan Florin Tanase ve Mihai Popescu katılmadı. Salonda başlayan idman, sahada ısınma koşularıyla devam etti.
Isınmanın ardından pas çalışması yapan futbolcular, idmanın basına kapalı bölümünde Fenerbahçe maçının taktiği üzerine çalıştı.
FENERBAHÇE, ROMANYA DEPLASMANINDA
FCSB-Fenerbahçe mücadelesi yarın TSİ 23.00'de National Arena'da oynanacak.