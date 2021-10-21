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    Fenerbahçe, Antwerp ile berabere kaldı

    Fenerbahçe, Antwerp ile berabere kaldı

    Avrupa Ligi mücadelesinde Fenerbahçe evinde Royal Antwerp ile 2-2 berabere kaldı.
    • Haber Merkezi
    • 21.10.2021 - 21:39
    • Güncelleme : 21.10.2021 - 21:43
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    UEFA Avrupa Ligi D Grubu 3. haftasında Fenerbahçe, Belçika ekibi Royal Antwerp'i konuk etti.

    Kadıköy'de oynanan mücadelede 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

    Fenerbahçe, Antwerp ile berabere kaldı #1

    KARŞILIKLI GOLLER SONUÇ 1 PUAN

    Antwerp, 2. dakikada Mbwana Samatta'nın golüyle öne geçerken, 20. dakikada Enner Valencia skoru eşitledi. 36. dakikada VAR kararı ile kazanılan penaltıda Valencia'nın panenka vuruşu üst direkten döndü. 45'te bir penaltı daha kazanan Fenerbahçe'de Valencia bu kez fileleri sarsarak takımını üstünlüğe taşıdı. Antwerp'te 61. dakikada skoru ilan eden golü kaydetti.

    Fenerbahçe, Antwerp ile berabere kaldı #2

    Alınan bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 2'ye yükseltti. Antwerp 1 puana çıktı.

    Bir sonraki grup mücadelesinde Fenerbahçe, 4 Kasım'da Antwerp deplasmanına gidecek.

    Fenerbahçe, Antwerp ile berabere kaldı #3

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