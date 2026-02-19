Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde 3. kez kaybetti

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, evinde karşılaştığı İngiliz ekibi Nottingham Forest'e 3-0 mağlup oldu.

Bu sezon lig aşamasında Dinamo Zagreb ve Aston Villa'ya kaybeden sarı-lacivertliler, organizasyonda 3. kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Fenerbahçe, 26 Şubat Perşembe günü bu turun rövanşına çıkacak.

AVRUPA LİGİ'NDE 3. KEZ GOL BULAMADI

Sarı-lacivertliler, bugün gol sevinci yaşayamazken bu sezon Avrupa Ligi'nde Viktoria Plzen ve Aston Villa maçlarının ardından 2. kez fileleri havalandıramadı.