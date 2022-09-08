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    Fenerbahçe'den Dinamo Kiev maçında koreografi

    Fenerbahçe'den Dinamo Kiev maçında koreografi

    Sarı-lacivertliler, Dinamo Kiev maçı öncesi kale arkasında koreografi hazırladı. Hazırlanan koreografide, "Peace at home, peace in the world." ifadeleri kullanıldı.
    • 08.09.2022 - 19:54
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 20:00
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    UEFA Avrupa Ligi B Grubu ilk hafta maçında Fenerbahçe'nin konuğu Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev...

    Sarı-lacivertliler maç öncesi sıkı bir çalışmayla mücadeleye hazırlandı.

    Maça taraftar da bir hazırlık yaptı. Fenerbahçe taraftarı, kale arkasında bir koreografi çalışması yaptı.

    Fenerbahçe den Dinamo Kiev maçında koreografi #1

    Yurtta sulh, cihanda sulh

    Sarı-lacivertli taraftarlar hazırlanan koreografide Mustafa Kemal Atatürk'ü resmederken, "Peace at home, peace in the world." yani, "Yurtta sulh, cihanda sulh." ifadelerini kullandı.

    Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda karşılaştığı rakibi Dinamo Kiev ile oynanan maçta "Vladimir Putin" tezahüratları yapılmıştı.

    Bu tezahüratın ardından özür açıklaması da yapılmıştı.

    Fenerbahçe den Dinamo Kiev maçında koreografi #2


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