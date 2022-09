Haberler

Fenerbahçe'den Dinamo Kiev maçında koreografi

Sarı-lacivertliler, Dinamo Kiev maçı öncesi kale arkasında koreografi hazırladı. Hazırlanan koreografide, "Peace at home, peace in the world." ifadeleri kullanıldı.