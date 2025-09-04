Abone ol: Google News

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosu belli oldu

Fenerbahçe, Avrupa Ligi kadrosunu UEFA'ya bildirdi. Rodrigo Becao, Ognjen Mimovic, Abdou Aziz Fall, Bartuğ Elmaz, Levent Mercan, Mert Hakan Yandaş ve Cengiz Ünder, kadroda yer bulamadı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 04.09.2025 00:41
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi kadrosu belli oldu

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi için kadro bildirimi yaptı.

Yeni transferler Ederson, Edson Alvarez, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio ve Dorgeles Nene, kadroda yer aldı.

KADRODA YER BULAMADILAR

Rodrigo Becao, Ognjen Mimovic, Abdou Aziz Fall, Bartuğ Elmaz, Levent Mercan, Mert Hakan Yandaş ve Cengiz Ünder ise kadroya alınmadı.

Fenerbahçe'nin listesinde yer alan oyuncular şöyle:

İrfan Can Eğribayat, Tarık Çetin, Ederson, Çağlar Söyüncü, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Milan Skriniar, Archie Brown, İsmail Yüksek, Fred, Edson Alvarez, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Oğuz Aydın, Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Jhon Duran, Youssef En-Nesyri, Marco Asensio, Cenk Tosun, Dorgeles Nene

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi kadrosu belli oldu

Eshspor Haberleri