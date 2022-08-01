Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu değişti

Fenerbahçe Kulübü, UEFA'ya Avrupa Ligi kadrosunu gönderdi ve kadroda revize yapıldı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turunda Çekya ekibi Slovacko ile oynayacağı iki karşılaşma öncesinde kadrosunu güncelledi.

Sarı-lacivertlilerin, UEFA'ya bildirdiği kadroda sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, İrfan Can Kahveci ve Joao Pedro'nun yanı sıra Marcel Tisserand ile Dimitris Pelkas çıkarıldı.

Yeni transferler kadroda

Fenerbahçe'de Mauricio Lemos, Mergim Berisha'nın yanı sıra iki yeni transfer Luan Peres ve Gustavo Henrique kadroya dahil edildi.

Öte yandan kadroda düşünülmeyen Steven Caulker, Max Meyer ve Mbwana Samatta'nın yanı sıra sakat olan Nazım Sangare ve kiralanması gündemde olan Tiago Çukur da kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'nin yeni kadrosu

Altay, Ertuğrul, Henrique, Luan Peres, Lemos, Novak, Szalai, Arao, Ferdi, Mert Hakan, Rossi, Valencia, King, Lincoln, Bruma, Arda, Zajc, Crespo, Burak, İsmail, Emre, Berisha, Serdar, Osayi-Samuel, Muhammed.