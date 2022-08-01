Petrol
101.48
-2.39%
Euro
18.3567
0.20%
Dolar
17.951
0.21%
Altın
1.019
0.20%
Borsa
2645
2.05%
Bitcoin
415.200
-2.49%
BTXN Coin
9.66
-1.42%
Bitexen
30ºC
İstanbul
Güneşli 30 C
    Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu değişti

    Fenerbahçe'nin UEFA kadrosu değişti

    Fenerbahçe Kulübü, UEFA'ya Avrupa Ligi kadrosunu gönderdi ve kadroda revize yapıldı.
    • 01.08.2022 - 14:46
    • Güncelleme : 01.08.2022 - 15:38
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme turunda Çekya ekibi Slovacko ile oynayacağı iki karşılaşma öncesinde kadrosunu güncelledi.

    Sarı-lacivertlilerin, UEFA'ya bildirdiği kadroda sakatlıkları bulunan Serdar Aziz, İrfan Can Kahveci ve Joao Pedro'nun yanı sıra Marcel Tisserand ile Dimitris Pelkas çıkarıldı.

    Fenerbahçe nin UEFA kadrosu değişti #1

    Yeni transferler kadroda

    Fenerbahçe'de Mauricio Lemos, Mergim Berisha'nın yanı sıra iki yeni transfer Luan Peres ve Gustavo Henrique kadroya dahil edildi.

    Öte yandan kadroda düşünülmeyen Steven Caulker, Max Meyer ve Mbwana Samatta'nın yanı sıra sakat olan Nazım Sangare ve kiralanması gündemde olan Tiago Çukur da kadroda yer almadı.

    Fenerbahçe nin UEFA kadrosu değişti #2

    Fenerbahçe'nin yeni kadrosu

    Altay, Ertuğrul, Henrique, Luan Peres, Lemos, Novak, Szalai, Arao, Ferdi, Mert Hakan, Rossi, Valencia, King, Lincoln, Bruma, Arda, Zajc, Crespo, Burak, İsmail, Emre, Berisha, Serdar, Osayi-Samuel, Muhammed.


    İlginizi Çekebilir

    İSO Türkiye İmalat PMI, temmuz verisi açıklandı
    Ekonomi

    İSO Türkiye İmalat PMI, temmuz verisi açıklandı

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla
    CoinPro

    Evde, ofiste, tatilde her yerde paranı ikiye katla

    Başakşehir – Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    Futbol

    Başakşehir – Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Görüş Bildir