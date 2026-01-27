Fenerbahçe'ye Sırp hakem! FCSB maçını yönetecek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA Avrupa Ligi 8. haftasında Fenerbahçe, 29 Ocak Perşembe akşamı TSİ 23.00'te Rumen temsilcisi FSCB'ye konuk olacak.

Mücadelede Sırp hakem Nenad Minakovic düdük çalacak.

Minakovic'in yardımcılıklarını Nikola Borovic ve Bosko Bozovic yapacak.

VAR VE AVAR HAKEMLERİ DE BELLİ OLDU

Milan Mitic'in dördüncü hakemlik görevini üsteleneceği maçta VAR'da Momcilo Markovic, AVAR'da ise Jelena Cvetkovic yer alacak.