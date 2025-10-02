Franck Haise Fenerbahçe’nin daha iyi oynadığı kesin

Nice, UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçında konuk olduğu Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Nice Teknik Direktörü Franck Haise açıklamalarda bulundu.

"SON POZİSYONLARDA DAHA İYİ OLMALIYDIK"

Maç hakkında kısa bir değerlendirme yapan Franck Haise, şu şekilde konuştu:

Haklısınız teknik konularda ve son pozisyonlarda daha iyi olmalıydık. Bunların tamamını yerine getiremediğimiz içinde kaybettik.

"FENERBAHÇE'NİN DAHA İYİ OYNADIĞI KESİN"

Fenerbahçe’nin iyi oynadığının altını çizen Haise, şu değerlendirmede bulundu:

Fenerbahçe’nin daha iyi oynadığı kesin. Teknik açılardan ve paslaşmaları iyiydi. Biz oyunu iyi yansıtamadık ve sistemi ortaya koyamadık. Şu anda yaptıklarımızla eksik durumdayız. Çok pozisyona girmeliyiz. Bunları da gerçekleştireceğiz.

"2-0'DAN SONRA SIKINTI YAŞADIK"

Haise sözlerine şöyle devam etti:

Maalesef 2-0’dan sonra sıkıntı yaşadık. Pozitif tarafını da görmek lazım. ekip olarak baktığımızda istediğimiz yönde oyunu gerçekleştiremedik.

"BEKLEDİĞİM DAHA ATAK BİR EKİP VE YARATICI ORTA SAHAYDI"

4’lü defans tercihinin nedenlerini de anlatan Franck Haise, şu açıklamada bulundu:

Beklediğim daha atak bir ekip ve yaratıcı orta sahaydı. Doğal olarak defans lazımdı. Maçı ortada oynayıp yönetmeyi düşünürken hızlı gol yememiz etkili oldu. Lens maçında bunu denemiştik ama burada başarılı olamadı.

"FENERBAHÇE’DE ÇOK İYİ OYUNCULAR VAR"

Sarı-lacivertli futbolcuları kaliteli bulan Haise, şu şekilde konuştu:

Fenerbahçe’de çok iyi oyuncular var. Kaliteleri ortada gerçekten. Tam bir takım olarak oynadılar. Hatalarımızı bulup oyunu öyle kazandılar.

"OYUNCULARIMIN YANINDAYIM"

Franck Haise sözlerini şöyle noktaladı: