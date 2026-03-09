Inter'de Hakan Çalhanoğlu sakatlandı

İtalya Serie A ekibi Inter'e milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'ndan kötü haber geldi.

İtalyan ekibi, Hakan Çalhanoğlu'nun "sağ uyluk addüktör kaslarında hafi gerilme" tespit edildiğini açıkladı.

INTER SAKATLIĞI DUYURDU

Inter'in açıklamasında, "Hakan Çalhanoğlu bu sabah Rozzano'daki Humanitas Klinik Enstitüsü'nde MR taramasına girdi. Testler, sağ uyluğundaki addüktör kaslarında hafif bir gerilme olduğunu ortaya çıkardı." denildi.

İtalyan basınına göre, 32 yaşındaki oyuncu, 14 Mart Cumartesi günü Serie A'da oynanacak Atalanta maçında forma giyemeyecek.