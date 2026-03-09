Uruguay'dan Lucas Torreira'ya kötü haber: Kadroya alınmadı

Galatasaray forması giyen Lucas Torreira, bir kez daha Uruguay Milli Takımı'nın dışında kaldı.

30 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada milli takıma geri dönmek istediğini açıklamıştı.

'MİLLİ TAKIMDA OLMAK İSTİYORUM' DİYORDU

Torreira, "Milli takıma çağrılmak beni çok heyecanlandırıyor. Pes etmiyorum ve Dünya Kupası'na gitmek istiyorum. Umudumu asla kaybetmiyorum. Bielsa ile hiçbir zaman bir sorunum olmadı. Amerika Birleşik Devletleri ile oynadığımız maçtan sonra sosyal medyada paylaştığım gönderiyle onu kırdıysam özür dilerim. Kötü niyetli biri değilim. Her zaman milli takımda olmak istiyorum." demişti.

KADROYA ALINMADI

Torreira'nın milli takım talebi karşılık bulmadı.

Uruguay Teknik Direktörü Marcelo Bielsa, İngiltere ve Cezayir ile oynanacak hazırlık maçları için 35 kişilik geniş bir aday kadro açıkladı.

Torreira, bu listede yer almadı.