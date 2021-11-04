Galatasaray taraftarından Lokomotiv Moskova maçına yoğun ilgi

Lokomotiv Moskova ile karşılaşan Galatasaray'da yönetimin tribünlerin tamamına seyirci alma kararının ardından taraftarlar maça büyük ilgi gösterdi.

Galatasaray - Lokomotiv Moskova UEFA Avrupa Ligi grup karşılaşmasına sarı-kırmızılı taraftarların ilgisi yüksekti.

Karşılaşmayı yüzde 100 seyirci kapasitesiyle oynamak için Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) yaptığı başvuru reddedilen sarı-kırmızılı kulüp, yönetimi kurulunun aldığı kararla stadın tamamını taraftarlarına açtı.





DEV DESTEK

Sarı-kırmızılı taraftarlar, 52 bin 223 kişi kapasiteli Nef Stadı'nın tribünlerini çok büyük oranda doldurarak, önemli maçta takımlarına destek verdi.

Bu arada Nef Stadı'nda 613 gün sonra bir müsabaka tam seyirci kapasitesiyle oynandı. Galatasaray, bundan önce 2019-2020 sezonunun 24. haftasında, 1 Mart 2020'de, Gençlerbirliği'ni konuk ettiği müsabakada Nef Stadı'nın tamamı taraftara açık tutulmuştu. Sonraki süreçte yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle futbol maçları bir süre seyircisiz, ardından da belirli kapasitelerle yapıldı.



