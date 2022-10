Jorge Jesus: Bugün 2-0 bitti ama 4-5 olabilirdi

Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Jorge Jesus, AEK Larnaca maçını değerlendirdi.

UEFA Avrupa Ligi, 3. hafta maçında Fenerbahçe, AEK Larnaca ile kozlarını paylaştı. Temsilcimiz Fenerbahçe, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 2-0 kazanılan AEK Larnaca karşılaşması sonrası açıklamalarda bulundu.

"Bugün 2-0 bitti ama 4-5 olabilirdi"

Portekizli Teknik Adam, "Kazanmak önemliydi. Bugünkü maçı kazanmak bizi gruptan çıkmaya bir adım daha yaklaştırdı. İyi bir maç çıkardık, 2-0 kazandık, savunmada güvenli bir oyun sergiledik. Bugün 2-0 bitti ama 4-5 olabilirdi. Çok pozisyon ürettik. Bu da takımım için iyi bir sinyal. Takımım şu an çok özgüvenli. Sahada maçın tamamında her şeyi en iyi şekilde sergilediler. Harika bir oyun oynadılar. Toplu ve topsuz oyunda çok kuvvetliydik. Türkiye ve Avrupa'daki hedeflerimize ulaşmak için her defasında daha iyi olmayı umuyoruz." dedi.

"Maç içinde değişkenlik olabiliyor"

Maç içinde sistem değişiklikleri yaptığını belirten Jesus, "Aslında biz Beşiktaş maçında da savunmada 3'lü değil 4'lü oynamıştık. Maç içinde değişkenlik olabiliyor. Top bizde olduğunda arkada 3 oyuncumuz oluyor. Top bizde değilken savunmayı 4'lüyoruz. Beşiktaş maçında da, bu maçta da böyle oldu. Oyuncularım her antrenmanda, her maçta yapmak istediğimizi daha iyi anlıyor. Çalışıyoruz, her geçen gün kendilerini geliştiriyorlar. İyi bir yoldayız ama henüz hiçbir şey kazanmadık. Hedeflerimize ulaşabilmemiz için önümüzde hala uzun bir yol var. Ancak, takımımın performansından ötürü mutluyum. Onların kaliteli oyundan aldığı keyfi ve taraftarları mutlu etmelerinden ötürü gururluyum. Taraftarın bugün stadyumdan mutlu ve memnun ayrıldılar. Bunun için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

"Tercihler, benim tercihlerim"

Son haftalarda takımda forma şansı bulamayan Zajc hakkında konuşan Jorge Jesus, "Miha'nın (Zajc) profesyonel anlamda hiçbir problemi yok. Tercihler, benim tercihlerim. İdmanlarda elinden gelenin en iyisini yapıyor. Sizler oyuncuları sadece maçta görüyorsunuz. Onları hafta boyu antrenmanda gören benim. Kariyerim boyunca oyunculara hep dediğim bir şey vardır. 'Aynı maçtaki gibi antrenmanlarda çalışın' derim. Antrenmanlar, oyuncu seçimlerimde çok önemli. O bölgede Arao, İsmail ve Crespo'yu oynattık. Mert Hakan da var. Beşiktaş maçında sakatlandı. Aslında Miha'yı bugün oynatmak aklımda vardı. Arda'yı almaya karar verdim. 17 yaşında. Taraftarlar da onun oynamasını istiyorlar, heyecanlanıyorlar. Onun da daha çok oynayacağı zamanlar gelecektir.Crespo'yu dinlendirmek için çıkarmaya karar verdim ve Arda'yı aldım. Geri kalanıyla ilgili hiçbir problem yok. Antrenör olarak bazen seçimler yapmak gerekiyor." dedi.

"İki defa final oynadım"

Avrupa Ligi tecrübesine değinen Jesus, "Daha kötü durumda olan oyuncular var, mesela Bruma. Bruma'yı ben çağırdım, ben istedim. Avrupa Ligi kadrosuna yazamadım. Bazı kararlar vermek gerekiyor. Kararı veren benim.Avrupa Ligi'nde çok fazla tecrübem var. İki defa final oynadım. Bu turnuvada tecrübem normal." ifadelerini kullandı.

"Mert ve Arao bir süre takımda olamayacaklar"

Sakatlanan Mert Hakan ve Arao hakkında bilgi veren Jorge Jesus, "Mert, Beşiktaş maçında Gedson ile girdiği pozisyon sonrası dizinde bir problem yaşadı. Maçtan sonra ağrısı devam etti. Sağlık ekibimiz, minimum 3-4 haftalık bir sakatlık olduğuna dair bir teşhiste bulundu. Arao'da kas yorgunluğu var. Bu kadar yoğun takvimde bu tarz şeyler normal. Rotasyonu bu yüzden yapıyoruz ki oyuncular sakatlık limitine gelmesinler. Ancak, her şeyi de kontrol edemiyorsunuz. Mert ve Arao, bir süre takımda olamayacaklar." dedi.

"Puan durumuna bakınca fikrim değişti"

Grupta oluşan yeni puan durumu sonrası fikirlerinin değiştiğini söyleyen Jorge Jesus, "Güncel puan durumuna bakınca fikrim değişti. Dinamo Kiev, Rennes'e kaybetti ve şu anda 0 puanda. Dinamo Kiev, dışarıda kaldı. Yarış Fenerbahçe, Rennes ve AEK Larnaca arasında devam ediyor. 4 puan geride Larnaca ama Kıbrıs'ta zor bir atmosferde oynayacağız, biz buna hazırız. 3 gün sonra lig maçına çıkacağız. Umarım bu yoğun tempoda başka sakatlık yaşamayız. Başarılı ve büyük takım olmak istiyorsanız buna alışmanız gerekiyor." dedi.

"Takımın çok ciddi gol ortalaması var

Hoca olarak büyük hedefeleri olduğunu söyleyen Jesus, "Büyük takımlar hem Avrupa'da hem liginde yarışır. Ben hoca olarak bunu istiyorum. Hedeflerimiz var. Başarının bazı sonuçları olabiliyor. Çoğu zaman bunu sakatlıkla ödüyorsunuz. Takımın çok ciddi bir gol ortalaması var. Pozisyon zenginliğine rağmen bitiricilik konusunda sıkıntı var." ifadelerinde bulundu.