Kadir Sağlam'a Konferans Ligi'nde görev

UEFA'dan Kadir Sağlam'a görev...
24 Temmuz 2025 Perşembe günü Karadağ'ın Decic ile Avusturya'nın Rapid Wien takımları arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu karşılaşmasında FIFA kokartlı hakem Kadir Sağlam düdük çalacak.
MÜCADELE KARADAĞ'DA OYNANACAK
Karadağ'ın Tuzi şehrindeki Tusko Polje Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak olan mücadelede Kadir Sağlam'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Candaş Elbil üstlenecek.
Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ömer Faruk Turtay olacak.