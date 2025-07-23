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Kadir Sağlam'a Konferans Ligi'nde görev

FIFA kokartlı hakem Kadir Sağlam, Decic ile Rapid Wien takımları arasında oynanacak olan UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu müsabakasında görev yapacak.

Haber Merkezi Haber Merkezi
23.07.2025 01:13
Kadir Sağlam'a Konferans Ligi'nde görev

UEFA'dan Kadir Sağlam'a görev...

24 Temmuz 2025 Perşembe günü Karadağ'ın Decic ile Avusturya'nın Rapid Wien takımları arasında oynanacak UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu karşılaşmasında FIFA kokartlı hakem Kadir Sağlam düdük çalacak.

MÜCADELE KARADAĞ'DA OYNANACAK

Karadağ'ın Tuzi şehrindeki Tusko Polje Stadyumu'nda saat 21.00'de başlayacak olan mücadelede Kadir Sağlam'ın yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Candaş Elbil üstlenecek.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Ömer Faruk Turtay olacak.

Eshspor Haberleri