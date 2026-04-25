Newcastle United'ı yenen Arsenal maç fazlasıyla liderliğe yükseldi

İngiltere Premier Lig'in 34. haftasında Arsenal, Newcastle United'ı konuk etti.

Mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanmayı başaran Arsenal'in golünü 9. dakikada Eberechi Eze attı.

MAÇ FAZLASIYLA LİDERLİĞE YÜKSELDİ

Bu sonuçla puanını 73 yapan ve maç fazlasıyla liderliğe yükselen Arsenal, ligdeki bir sonraki maçında Fulham'ı ağırlayacak.

Arka arkaya 4. yenilgisini alarak 42 puanda kalan Newcastle United ise Brighton & Hove Albion ile karşılaşacak.