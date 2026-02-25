Abone ol: Google News

Konferans Ligi son 16 play-off turunda rövanş zamanı
UEFA Konferans Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş maçları yarın oynayacak.

UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda rövanş heyecanı yarın yapılacak mücadelelerle yaşanacak.

Samsunspor, evinde Kuzey Makedonya ekibi Shkendija ile karşı karşıya gelecek.

Kırmızı-beyazlılar, ilk maçı deplasmanda 1-0'lık skorla kazanmıştı.

RÖVANŞ MAÇLARININ PROGRAMI

20.45 Samsunspor - Shkendija

20.45 Rijeka - Omonoia

20.45 Celje - Drita

20.45 Fiorentina - Jagiellonia

23.00 Lech Poznan - KuPS Kuopio

23.00 Lausanne - Sigma Olomouc

23.00 AZ Alkmaar - Noah

23.00 Crystal Palace - Zrinjski

