Konferans Ligi son 16 play-off turunda rövanş zamanı

UEFA Konferans Ligi'nde son 16 play-off turu rövanş maçları yarın oynayacak.
UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turunda rövanş heyecanı yarın yapılacak mücadelelerle yaşanacak.
Samsunspor, evinde Kuzey Makedonya ekibi Shkendija ile karşı karşıya gelecek.
Kırmızı-beyazlılar, ilk maçı deplasmanda 1-0'lık skorla kazanmıştı.
RÖVANŞ MAÇLARININ PROGRAMI
20.45 Samsunspor - Shkendija
20.45 Rijeka - Omonoia
20.45 Celje - Drita
20.45 Fiorentina - Jagiellonia
23.00 Lech Poznan - KuPS Kuopio
23.00 Lausanne - Sigma Olomouc
23.00 AZ Alkmaar - Noah
23.00 Crystal Palace - Zrinjski
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)