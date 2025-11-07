Milan Skriniar: Hakem, Duran'ın ilk çektiğini söyledi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe, Çekya deplasmanında Viktoria Plzen ile golsüz berabere kaldı.

Fenerbahçe'nin tecrübeli stoperi Milan Skriniar, Viktoria Plzen karşılaşması sonrasında açıklamalarda bulundu.

"ZOR BİR MAÇ OLACAĞINI BİLİYORDUK"

Maçın zor geçeceğini bildiklerini söyleyen Slovak stoper, ilk yarıda istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını ifade etti:

Zor bir maç olacağını biliyorduk. Adam markajı yapan bir rakip, ilk yarı topa sahip olamadık. İkinci yarı daha iyiydik, şanslar da yarattık ama gole çeviremedik.

"DAHA İYİSİNİ ORTAYA KOYABİLİRDİK"

Gol yememenin önemli olduğunu vurgulayan Skriniar, şöyle konuştu:

Kazanmayı denedik, istedik ama başaramadık. Netice olarak gol de yemedik ve bundan da mutluyum. Mücadele olarak diğer maçların bir tık altında kaldık. Önceki maçlara göre biraz daha iyisini ortaya koyabilirdik.

"HAKEM BANA DEDİ Kİ…"

