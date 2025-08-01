Nuno Da Costa: İlk golümü attığım için mutluyum

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Başakşehir, sahasında mücadele ettiği Bulgaristan temsilcisi Cherno More takımını 4-0'lık skorla yendi ve tur atlayan taraf oldu.

"DEPLASMANDA İYİ BİR SONUÇ ALDIK"

Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan turuncu-lacivertli futbolcu Nuno Da Costa, şu şekilde konuştu:

Deplasmanda iyi bir sonuç aldık ve bunun farkındaydık. Tek yapmamız gereken buraya gelip başladığımız işi bitirmekti. Takım, maça çok iyi başladı. Bundan sonraki aşamaya bakmamız lazım.

"TAKIM HARİKA OYNADI"

Başakşehir'de ilk golünü attığının hatırlatılması üzerine Yeşil Burun Adalı futbolcu, harika hissettiğini söyleyerek, şu şekilde konuştu:

Bence takım harika oynadı. Ben de ilk golümü attığım için mutluyum. Umarım daha fazla gol atmak için şansım olur.

"ÇOK ZOR BİR KARŞILAŞMA OLACAK"

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda karşılaşacakları Norveç ekibi Viking hakkında da konuşan Nuno Da Costa, şu açıklamada bulundu:

Çok zor bir karşılaşma olacak. UEFA Konferans Ligi'nde her karşılaşma zor olacak. Her müsabaka bizim için bir savaş gibi. Umarım orada da güzel bir sonuç alırız.

"BURAYA ADAPTE OLMAK KOLAY OLDU"

Başakşehir'de çok iyi karşılandığını aktaran Da Costa, şu ifadeleri kullandı: