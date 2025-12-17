Samsunspor, Almanya'da çiçeklerle karşılandı

- Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde Mainz ile oynayacağı maç için Almanya'ya geldi.
- Karşılamada Türkiye Mainz Başkonsolosu ve diğer yetkililer yer aldı.
- Samsunspor, Frankfurt'tan Mainz şehrine geçti.
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 6. ve son haftasında yarın TSİ 23.00'te Almanya temsilcisi Mainz ile karşılaşacak.
Karadeniz ekibi, maç için bugün Frankfurt Havalimanı'na geldi.
Burada kırmızı-beyazlıları, Türkiye Mainz Başkonsolosu Mehmet Akın İnam, Frankfurt Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Doç. Dr. M. Fatih Kılıç, Rhein-Main bölgesi Türk-Alman İşverenler Birliği Başkanı Samsunlu iş insanı Turgut Sezgin ve Türk Hava Yolları Frankfurt Müdürü Serkan Binyar çiçeklerle karşıladı.
SAMSUNSPOR TARAFTARI DA ALMANYA'DA
Müsabaka için bir grup Samsunspor taraftarının da geldiği görüldü.
Samsunspor kafilesi daha sonra maçın oynanacağı Mainz şehrine geçti.