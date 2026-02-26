Samsunspor'un muhtemel rakipleri belli oldu

Samsunspor, Shkendija'yı eledi ve UEFA Konferans Ligi son 16 turunda Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk veya İspanya'nın Rayo Vallecano takımlarından biriyle eşleşecek.
UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanş maçında Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija'yı konuk eden Samsunspor, Avrupa kupalarındaki 20. maçına çıktı.
Rakibini ilk maçta 1-0 yenen kırmızı-beyazlılar, skor avantajıyla taraftarı önünde sahaya çıktı.
Rövanş maçını 4-0'lık skorla kazanan temsilcimiz son 16 turu biletini aldı.
MUHTEMEL RAKİPLER
Shkendija'yı eleyen Samsunspor'un son 16 turundaki rakibi, Arda Turan'ın çalıştırdığı Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ya da İspanya temsilcisi Rayo Vallecano olacak.
Konferans Ligi son 16 turu kura çekimi ise 27 Şubat'ta TSİ 16.00'da gerçekleştirilecek.
Konferans Ligi son 16 turu maçları, 12 ve 19 Mart'ta oynanacak. Samsunspor, turun ilk karşılaşmasını evinde oynayacak.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi