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    Trabzonspor'un Avrupa'da galibiyet özlemi sürüyor

    UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında Macaristan'ın Ferencvaros takımına 3-2 yenilen Trabzonspor, Avrupa kupalarında bin 112 günlük galibiyet özlemini bitiremedi.
    • 09.09.2022 - 06:24
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    Trabzonspor'un Avrupa'da galibiyet özlemi sürüyor

    Civic'in 16. dakikada kırmızı kart görmesiyle maçın büyük bölümünü 10 kişi oynayan Ferencvaros takımı karşısında galip gelemeyen bordo-mavililer, grup maçlarına kötü bir başlangıç yaptı.

    Yusuf Yazıcı'nın "umut golü" VAR'dan döndü

    AA'nın haberine göre; Macaristan temsilcisinin gollerini 5 ve 44. dakikada (penaltıdan) Nguen, 29. dakikada Traore atarken, Trabzonspor'un gollerini 39. dakikada Gomez, 71. dakikada Umut Bozok kaydetti. Bordo-mavili takımın maçın son anlarında Yusuf Yazıcı'yla bulduğu gol ise pozisyonun ofsayt olduğu gerekçesiyle VAR'dan yapılan uyarıyla iptal edildi.

    Trabzonspor un Avrupa da galibiyet özlemi sürüyor #1

    Fırtına, 14 maçtır Avrupa'da kazanamıyor

    Avrupa kupalarındaki son galibiyetini 22 Ağustos 2019 tarihinde Yunanistan'ın AEK takımına karşı UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 3-1'lik sonuçla alan Karadeniz ekibi, daha sonra galibiyet çıkaramadı. Trabzonspor, Avrupa kupalarında oynadığı son 14 karşılaşmada 10 mağlubiyet, 4 beraberlik alıp, galibiyet elde edemedi.

    Trabzonspor'un Avrupa kupalarında oynadığı son 14 karşılaşma ve aldığı sonuçlar şöyle:

    Sezon Kulvar Maç Sonuç
    2022-2023 UEFA Avrupa Ligi Ferencvaros-Trabzonspor 3-2
    2022-2023 Avrupa Şampiyonlar Ligi play-off Trabzonspor-Kopenhag 0-0
    2022-2023 Avrupa Şampiyonlar Ligi play-off Kopenhag-Trabzonspor 2-1
    2021-2022 UEFAKonferans Ligi 3. eleme Trabzonspor-Molde 3-3
    2021-2022 UEFAKonferans Ligi 3. eleme Molde-Trabzonspor 1-1
    2021-2022 UEFA Konferans Ligi play-off Trabzonspor-Roma 1-2
    2021-2022 UEFA Konferans Ligi play-off Roma-Trabzonspor 3-0
    2019-2020 UEFA Avrupa Ligi play-off (rövanş) Trabzonspor-AEK 0-2
    2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup Getafe-Trabzonspor 1-0
    2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup Trabzonspor-Basel 2-2
    2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup Trabzonspor-Krasnodar 0-2
    2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup Krasnodar-Trabzonspor 3-1
    2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup Trabzonspor-Getafe 0-1
    2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup Basel-Trabzonspor 2-0

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