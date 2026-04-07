UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı başlayacak

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final, Braga ile Real Betis arasında yarın oynanacak maçla başlayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final heyecanı yarın başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun çeyrek finalinde yarın ve 9 Nisan Perşembe günü 4 karşılaşma oynanacak.
Bu turda rövanş maçları, 16 Nisan Perşembe günü yapılacak ve yarı finalistler belli olacak.
ÇEYREK FİNAL MAÇLARININ PROGRAMI
Yarın:
19.45 Braga (Portekiz) - Real Betis (İspanya)
Perşembe:
22.00 Freiburg (Almanya) - Celta Vigo (İspanya)
22.00 Porto (Portekiz) - Nottingham Forest (İngiltere)
22.00 Bologna (İtalya) - Aston Villa (İngiltere)
