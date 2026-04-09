Kocaelisporlu Tayfur Bingöl'den gece yarısı Galatasaray paylaşımı

Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor'da forma giyen Tayfur Bingöl, sosyal medya hesabından Galatasaray maçıyla ilgili flaş bir paylaşım yaptı.

Sezonun ilk yarısında oynanan ve Kocaelispor'un 1-0 kazandığı Galatasaray maçından bir kare paylaşan Tayfur Bingöl, "Geliyoruz" notunu düştü ve karşılaşmanın tarihini ekledi.

Tayfur Bingöl'ün gece yarısı yaptığı Galatasaray paylaşımı, bir anda gündem oldu.

TAYFUR PAYLAŞTI: GELİYORUZ...

Süper Lig'deki Galatasaray-Kocaelispor maçı, 12 Nisan Pazar akşamı saat 20.00'de başlayacak.

Öte yandan Okan Buruk, Göztepe galibiyeti sonrası Kocaelispor maçına değinmişti.

Buruk, "Kocaeli Stadı'nda bize yapılanları, Kocaelispor Başkanı'nın yaptıklarını, kulübümüz hakkındaki açıklamalarını unutmamalıyız. En doğru şekilde maça hazırlanacağız. Taraftarlarımızla en ciddi şekilde yanıımızda olacak. İnşallah çok önemli bir galibiyet alacağız." demişti.

"BUGÜN DE ONU TEMİZLEDİK"

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, maçın ardından yaptığı açıklamada Türk futbolundaki "adalet" vurgusuna dikkat çekmişti.

Durul şunları söylemişti:

“Bahis skandalından sonra artık bir şeylerin yoluna girmesi gerekiyordu. Nepotizmi Türk futbolundan temizlememiz gerekiyordu. Bugün de onu temizledik. Hakemler bu kez adil davrandı. Yenilmez takım yok. Ajax’ı kendi sahasında yenen bir takım vardı, biz de ‘Ajax’tan iyiyiz’ dedik ve kazandık.”