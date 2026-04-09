Inter'in Hakan Çalhanoğlu kararı: Sözleşmesini uzatmak istiyorlar!

A Milli Takımımız ve Inter'in yıldız oyuncusu Hakan Çalhanoğlu'na bir süredir Galatasaray'ın ilgisi olduğunu biliniyor.

Inter ile 2027’ye kadar sözleşmesi bulunan milli yıldızın geleceği ise merak konusu.

İtalyan basınından La Gazzetta dello Sport’un haberine göre Inter yönetimi, deneyimli orta saha oyuncusunun sözleşmesini uzatmak için harekete geçti.

INTER BIRAKMAK İSTEMİYOR

Kulüp, takımın kilit isimlerinden biri olan Hakan’ın uzun vadede kadroda kalmasını planlıyor.

Galatasaray ise uzun süredir Hakan Çalhanoğlu transferi için fırsat kolluyor.

Sarı-kırmızılılar, hem yaz hem de kış transfer dönemlerinde bu transfer için Inter’in kapısını çalmaya hazırlanıyor.

GALATASARAY FIRSAT PEŞİNDE

Diğer yandan Inter’in sezonu şampiyon tamamlaması halinde teknik direktörlük görevine devam etmesi beklenen Cristian Chivu da Hakan’ın takımda kalmasını isteyen isimlerin başında geliyor.

Rumen teknik adamın, oyun planında milli yıldızın önemli bir rol üstlendiği belirtiliyor.

Transfer sürecinde son söz ise Hakan Çalhanoğlu’na ait olacak.

SON SÖZ HAKAN'DA

Tecrübeli futbolcunun geleceğiyle ilgili nihai kararını, yaz transfer döneminde vermesi bekleniyor.

Taraflar arasındaki bu kritik süreç, hem Inter hem de Galatasaray cephesinde yakından takip ediliyor.