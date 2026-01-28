UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşaması sona eriyor

- UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşaması son hafta maçlarıyla tamamlanacak.
- Fenerbahçe, FCSB ile deplasmanda oynayacak ve kazanırsa ilk 16 için avantaj sağlayacak.
- Maç TSİ 23.00'te National Arena'da gerçekleşecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşaması yarın oynanacak 8. hafta maçları ile tamamlanacak.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı turnuvasının 8. haftasında 18 maç oynanacak.
FENERBAHÇE, ROMANYA DEPLASMANINDA
Fenerbahçe, lig aşamasındaki son hafta maçında Romanya temsilcisi FCSB ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
National Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 23.00'te başlayacak.
Ligde 18. sırada yer alan ve bir sonraki tura yükselmeyi garantileyen Fenerbahçe, Romanya deplasmanından 3 puanla dönmesi durumunda ilk 16 için avantaj elde edecek.
8. HAFTANIN MAÇLARI
23:00 FCSB (Romanya)-Fenerbahçe
23:00 Aston Villa (İngiltere)-Salzburg (Avusturya)
23:00 Basel (İsviçre)-Viktoria Plzen (Çekya)
23:00 Celtic (İskoçya)-Utrecht (Hollanda)
23:00 Genk (Belçika)-Malmö (İsveç)
23:00 Go Ahead Eagles (Hollanda)-Braga (Portekiz)
23:00 Kızılyıldız (Sırbistan)-Celta Vigo (İspanya)
23:00 Lille (Fransa)-Freiburg (Almanya)
23:00 Ludogorets (Bulgaristan)-Nice (Fransa)
23:00 Olimpik Lyon (Fransa)-PAOK (Yunanistan)
23:00 Maccabi Tel Aviv (İsrail)-Bologna (İtalya)
23:00 Midtjylland (Danimarka)-Dinamo Zagreb (Hırvatistan)
23:00 Nottingham Forest (İngiltere)-Ferencvaros (Macaristan)
23:00 Panathinaikos (Yunanistan)-Roma (İtalya)
23:00 Porto (Portekiz)-Rangers (İskoçya)
23:00 Real Betis (İspanya)-Feyenoord (Hollanda)
23:00 Sturm Graz (Avusturya)-Brann (Norveç)
23:00 Stuttgart (Almanya)-Young Boys (İsviçre)