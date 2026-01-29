Youssef En-Nesyri 9 maç sonra forma giydi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Romanya takımı FCSB ile temsilcimiz Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe'nin Faslı santrforu Youssef En-Nesyri, FCSB maçıyla formasına kavuştu.

Sarı-lacivertli ekiple son olarak UEFA Avrupa Ligi'ndeki Brann mücadelesinde oynayan Faslı futbolcu, bu maçın ardından Afrika Uluslar Kupası için milli takıma gitmişti.

9 MAÇ SONRA FORMASINA KAVUŞTU

Süper Lig'de Konyaspor, Eyüpspor ve Alanyaspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Aston Villa, Süper Kupa'da Samsunspor ve Galatasaray, Türkiye Kupası'nda da Beşiktaş ve Beyoğlu Yeni Çarşı maçlarını kaçıran En-Nesyri, ligde son oynanan Göztepe maçının kadrosuna dahil olmuş ancak süre almamıştı.

Formasına 9 maç sonra kavuşan Youssef En-Nesyri, FCSB deplasmanında ilk 11'de sahaya çıktı.