2024-25 sezonu NBA şampiyonu Oklahoma City Thunder oldu

Oklahoma City Thunder, uzun bir sezonun ardından NBA Finalleri’nin 7. maçında Indiana Pacers’ı 103-91 yenerek şampiyonluğa uzandı.

Thunder'ın yıldız guardı Shai Gilgeous-Alexander, serinin son karşılaşmasında etkileyici bir performans sergileyerek 29 sayı, 12 asist, 5 ribaunt, 2 blok ve 1 top çalma ile takımını zafere taşıdı ve Bill Russell NBA Finalleri MVP'si ödülünün sahibi oldu.

Basketball Reference verilerine göre Gilgeous-Alexander, NBA Finalleri'nin 7. maçında en az 25 sayı, 12 asist ve 5 ribaunt istatistiklerine ulaşan ikinci oyuncu oldu. Bu başarı en son 1970 yılında Walt Frazier tarafından elde edilmişti.

HALIBURTON AŞİL SAKATLIĞIYLA DÜŞTÜ

Indiana Pacers deplasmanda mücadeleyi bırakmasa da, Tyrese Haliburton'ın ilk çeyrek ortasında aşil tendonundan sakatlanarak sahayı sedyeyle terk etmesi sonrası toparlanmakta zorlandı.

Pacers'ta kenardan gelen Bennedict Mathurin, 24 sayıyla takımının en skorer ismi oldu ancak bu performans galibiyet için yeterli olmadı.

Indiana, maçın son üç dakikası içerisinde farkı iki kez 10 sayıya kadar indirmeyi başarsa da, bundan öteye geçemedi.

Sezonun en kritik maçında Oklahoma City'nin ligin zirvesinde yer alan savunması bir kez daha sahneye çıktı. Thunder, Pacers'ın yaptığı 21 top kaybından 32 sayı üreterek farkı korumayı başardı.

Luguentz Dort, Alex Caruso ve Cason Wallace, üçer top çalmayla öne çıkarken, uyguladıkları boğucu adam adama baskı, Indiana'nın hücum akışını sık sık sekteye uğrattı ve birçok top kaybına neden oldu.

OKC, NBA TARİHİNE DE ADINI YAZDIRDI

Thunder, normal sezonda elde ettiği 68 galibiyetle kulüp tarihinin en başarılı sezonunu geride bıraktı. Oklahoma City aynı zamanda sezonu NBA tarihinin en iyi sayı farkıyla tamamladı; rakiplerine karşı maç başına ortalama 12.9 sayılık üstünlük sağladı.

Oklahoma City, normal sezon ve playofflar toplamında 84 galibiyete ulaşarak, bu alanda 1996-97 sezonundaki Chicago Bulls ile birlikte NBA tarihinin bir sezonda en çok galibiyet alan üçüncü takımı oldu. Ligde bir sezonda daha fazla galibiyete ulaşan yalnızca iki takım bulunuyor: 2016-17 Golden State Warriors (88 galibiyet) ve 1995-96 Chicago Bulls (87 galibiyet).

Playoff'ları 16 galibiyet ve 7 mağlubiyetle tamamlayan Thunder, şampiyonluk yolunda iki farklı seride 7. maçlara çıkmak zorunda kaldı ve bu kritik mücadelelerin her ikisini de kazanarak kupaya uzandı.